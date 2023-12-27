حلا شيحة: عام أختُتم بالدماء والقتل والإبادة الجماعية

حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة بشأن ما يحدث في فلسطين.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بـ”انستغرام”: “أيام قليلة ويبدأ عام جديد، عام أختُتم بالدماء والقتل والإبادة الجماعية، مشاهد لن ننساها ولن ترحل من الذاكرة، أي منطق أوعقل يستوعب ما حدث، تمنينا آلاف المرات أن يكون مجرد كابوس”.

وأضافت: “لكنه الحقيقة التي رآها العالم وأصبحت هذه القضية.. قضية عالمية ينحني لها الجبين..فلسطين أنتِ الأجمل، أنتِ الأقوى، أنتِ الأرض المقدسة، أنتِ القدس، أنتِ الموطن والوطن لكل شهيد وشريف ومناضل ومقاتل، لكل أم وطفل”.

وتابعت حلا شيحة: “لن أستطيع الاحتفال بعام جديد، سيكون احتفالًا برائحة الدم وجزء لا يتجزء من الروح والجسد ينزف، يتألم ،يصرخ.. لكني أؤمن بالقدر وأن لرب الكون حكمة بالغة بأن ما يحدث الأن هو صميم هي القضية الظاهر شر”.

وذكرت: “أما الباطن يحمل الرحمة، هذه قضية لن تموت وأن خُزلت لأنها ببساطة قضية الله.. سلامًا لفسطين وشهاداءها وسلامًا لصمود ابناءها.. وأعلم يقينًا أنها ستعود، لأنه وعد الله في كتابه أن تعود الأرض لأصحابها”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم “مش أنا”، بطولة الفنان تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.