حلمي بكر يفتح النار على حميد الشاعري من جديد

لاتزال ازمة الموسيقار حلمي بكر وحميد الشاعري ونجله نديم، في طليعة الاخبار الموسيقية، ليعود حلمى بكر ويفتح النار من جديد على الشاعري من خلال حلوله ضيفا على برنامج “العنيدة”، هذا وشن هجوما الفنان حميد الشاعري ونجله نديم وذلك بعد تصريحات الأخير عبر “فيسبوك”.

ورفض حلمي بكر السماح للمذيعة بقراءة منشور نديم الشاعري الذي هاجمه فيه بسبب أزمته مع والده.

وقال حلمى بكر :”مش هسمحلك تكملي، ابن مين ده اللي انتى بتذكريه انا اللي ممتحنه في النقابة “.

وأضاف حلمى بكر : “أنا جيت محتاج عندكوا النهاردة هتدونى كام عشان محتاج، بنردد كلام السفهاء، حميد الشاعري خد عضوية النقابة منتسب لاسمه لكن مش دارس في المعهد”.

وتابع حلمى بكر، نافيا هجومه على حميد الشاعري:” الأسابيع اللي فاتت تدخل ناس وقالولى عايز يجي يزورك أهلا وسهلا”.

وهاجم نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري، الملحن حلمي بكر بسبب هجوم الأخير على والده في البرامج.

وكتب نجل حميد الشاعري عبر حسابه على “فيسبوك”،: أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو مش حيتاخر عليك لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري، اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس، ومن الفنانين ومن أعمالهم.