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حلوين حلوين.. رامى عياش يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه

منذ 49 ثانية
الفنان رامي عياش

الفنان رامي عياش

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يستعد رامى عياش، لطرح أغنية جديدة “حلوين حلوين”، خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية يتعاون فيها مع المؤلف أحمد حسن راؤول ومن ألحان رامى عياش

وحل مؤخرًا النجم رامى عياش ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، من برنامج “صاحبة السعادة”. وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته “داليدا” قائلا: “اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز”.

وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: “أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها”.

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج “استوديو الفن” بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.

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