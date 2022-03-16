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حل لغز الفتاة الأميركية “الضائعة” بعد 60 سنة على الواقعة!

منذ 8 ساعات
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

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بالصدفة، وصلت السلطات الأميركية لحل لغز استعصى عليها عشرات الأعوام، بطلته طفلة اختفت في ظروف غامضة.

إذ عثرت السلطات على رفاة محترقة، في صحراء أريزونا، لفتاة اختفت قبل أكثر من 60 عاما في ظروف غامضة، وفقا لموقع “سكاي نيوز”.

وتعود القصة للطفلة شارون لي غاليغوس، التي كانت تبلغ من العمر 4 أعوام في 1960، عندما تم اختطافها من حديقة منزل جدتها، ولم يعثر عليها أو على القاتل منذ وقتها.

يذكر أن والدا الطفلة ليسا على قيد الحياة، بينما شكر ابن شقيقها السلطات لأنهم لم يتوقفوا عن البحث طيلة هذه الأعوام.

ويعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها كانوا يقودون سيارة من نوع “بليموث” خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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