حمادة هلال لـ أحمد مكي: "أنا عاوز أعمل معاك ديو"

دعا الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد مكي للتعاون معه في أغنية جديدة.

وقال حمادة هلال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “the insider بالعربي”: “أنا أتمنى أشتغل مع مكي لأنه بيكتب كلام حلو أوي، ومؤلف شاطر كمان، وعنده حرفة اللحن والكلام أه هو بيغني راب بس عادي الميكسات بقيت سهلة”.

وناشد حمادة أحمد مكي تقديم “ديو” غنائي مشترك بينهما، قائلا: “أنا يا مكي من هنا بقولك أنا عاوز أعمل معاك ديو”.

واستعان الفنان المصري أحمد مكي في الجزء السادس من مسلسله “الكبير أوي”، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بـ”إيفيه” عن مسلسل “المداح” لحمادة هلال ضمن الأحداث.

هذا وكان حمادة هلال قد اكد من خلال مقابلة مع “صوت بيروت انترناشونال” عن العمل الجديد الذي سيعود من خلاله الى السينما فأوضح، قائلاً: “أفكر جدّياً في التحضير للجزء الثاني من فيلم “حلم العمر”، الذي قدّمته للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لكن الفيلم يحتاج الى مجهود وأفكار جديدة، مختلفة ومميزة تشوّق الجمهور لمتابعته”.

وماذا عن الغناء؟ فقال: “قدّمتُ أغنيات عدة في مسلسل “المداح”، ومنها ما هو جاهز للطرح أو لا يزال قيد التحضير، وفي الفترة المقبلة سأنتهي من تنفيذها كلها وأُصدر أغنية أو أكثر قبل عيد الأضحى المبارك”.