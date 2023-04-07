حمو بيكا: انا "عمرو دياب الغلابة"

أكد الفنان المصري حمو بيكا، أنه حقق نجاحاً كبيراً في عالم المهرجانات الشعبية، واصفاً نفسه بأنه “عمرو دياب الغلابة”، أسوة بالنجاح الذي حققه الهضبة طوال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود.

كما فتح النار على زملائه في تصريحات تلفزيونية، مؤكداً أنه ساعد زميله حسن شاكوش في بداية وجوده بعالم المهرجانات، وقال “علمته يقف أمام الميكروفون ويغني إزاي، وهو اللي جاء يقولي عايز أغني معاك ومكنتش أعرفه، وهو مكنش عنده استوديو أصلاً”.

وأضاف “أول أغنية عملتها له، جابت 15 مليون مشاهدة.. وأنا اللي طلعته للنور.. ولما اتشهر والغرور خده مني، بقى يعمل أغاني لوحده.. بس أنا المدرسة اللي طلعت حسن شاكوش”.

وتابع حمو بيكا منتقدا شاكوش: “هو بيحب السهرات مش بيحب الشغل.. أنا بشتغل مش بسهر وهو مش مركز في شغله.. أنا العالم كله يعرفني ولكن هو لأ.. وساب مراته وراح يسهر ومراته بتنصحه بتقوله انزل اشتغل.. ومديرين أعماله بيسوحوه”.

كما اعتبر أن زميله عمر كمال، لا يجيد الغناء، وهو أكثر نجومية وجماهيرية منه، قائلاً: “ورب اللي خلقني عمر كمال مابيعرفش يغني.. يعني إيه صوته حلو؟!.. هي مش بالصوت.. وأنا صوتي على قدي بس ليا جمهور كتير والناس كلها بتحبني”.

وتابع حمو بيكا، “أنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب بس أنا أسرع من عمر كمال وحسن شاكوش في إني أغني، ولما بييجوا يقفوا على المايك ويغنوا معايا بيبقى الأداء بتاعي أحسن وأسرع”.

وأضاف “أنا اللي اكتشفت عمر كمال، بعد ماكان بياخد 400 جنيه في الأوردر.. وكل اللي ساعدتهم ووقفت جنبهم باعوني عشان أنا أهبل وحظي وحش وأستاهل، وكانوا بياخدوا 400 جنيه دلوقتي بياخدوا 40 و50 ألف بسببي”.

يذكر أن حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش جمعتهم أغاني مشتركة ناجحة، أبرزها شمس المجرة التي حققت أكثر من 143 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.