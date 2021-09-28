حنان مطاوع لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أبحث عن الدور المميز لكن البطولات أصبحت ضرورية

حنان مطاوع ممثلة من طراز رفيع وهي ابنة قامتين فنيتين كبيرتين في مصر هما كرم مطاوع وسهير المرشدي لذلك هي متشبعة من الفن الحقيقي وكل دور تقدمه يترك بصمة لدى المشاهد العربي عموما والمصري خاصة وقد تابعها الناس في رمضان الماضي من خلال مسلسل “القاهرة كابول” الذي اثار جدلا كبيرا بسبب جرأة طرح موضوعه كما حصلت على جائزة احسن ممثلة من مهرجان الامل في السويد ومهرجان الاسكندرية عن فيلم ” قابل للكسر”، من جانب آخر تلعب حنان مطاوع دورها بصدق تام اذ قدمت في عيد ميلاد ابنتها اماليا التي بلغت عامها الثاني اغنية احتفالا بهذه الذكرى. فماذا تقول مطاوع لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه التجربة “هذه ليست المرة الاولى التي اؤدي فيها اغنية لابنتي، ففي عامها الاول ايضا سجلت لها عمل وفوجئت بزوجي ينشره على موقع يوتيوب احتفاء بطفلتنا اماليا وقد اتخذ قرارا بانه سيقوم بالعمل نفسه كل سنة الى حين بلوغها سن الزواج وانا سعيدة بهذه التجربة.

وعما اذا كان لديها تجارب غنائية اخرى اكدت “نعم لقد اديت اكثر من اغنية في اعمال مسرحية وكانت ضمن السياق الدرامي ولست بعيدة عن هذا المجال لان الفنان الحقيقي عليه ان يقوم بكل الادوار.

وبالنسبة لدور الامومة في حياتها تعتبر ان الدور الاهم في حياتها واماليا لها الاولوية في كافة تفاصيل يومياتها كما اكدت حنان مطاوع ان علاقة ابنتها بجدتها سهير المرشدي مميزة جدا وهي قبل ان تغادر المنزل الى الحضانة يوميا في الصباح تدخل الى غرفة امي لتيقظها وتقبلها والعلاقة بينهما تشبه السكر. واطلب من الله ان يحفظ لي عائلتي الصغيرة.

وبالعودة الى الامور الفنية تشير الى انها وقعت عقدا جديدا لمسلسل ستشارك فيه في رمضان 2022 لكن لا استطيع ان تفصح عن تفاصيله في الوقت الراهن.

وبعدما قدمت بطولة مسلسل “بنت القبايل” هل بات همها البحث عن البطولات في اي عمل تقدمه ام انها تفضل الدور المميز فتوضح “لا شك انني ممثلة تبحث عن الادوار العميقة التي تترك بصمة عند المشاهدين وهذا هدفي من الفن انما من جهة اخرى بات من حقي ان اقدم بطولات من اجل حضوري الفني والمادي”.

وعما اذا كانت راضية عن دورها في مسلسل “القاهرة كابول” الذي لاقى انتقادات عدة فقالت “طبعا انا راضية جدا ومشاركتي مع نجوم مثل خالد الصاوي وطارق لطفي وكل فريق العمل لا يمكن الا ان اكون سعيدة به”.

وبالنسبة للاعمال العربية المشتركة ومن هم الممثلين اللبنانيين والسوريين الذين تتابعهم فاكدت حنان مطاوع انها تتابع بعض الاعمال العربية المشتركة التي يصل صداها الى اكبر شريحة من المجتمع العربي. وقد احببت مسلسلي “خمسة ونص” و”2020″ كما اتابع تمثيل نادين نجيم وقصي خولي وتيم حسن وباسل الخياط والعديد من النجوم السوريين واللبنانيين المميزين.

واخيرا هل يمكن ان تشارك في مثل هذه الاعمال فقالت “حتما ليس لدي مانع وكنت قد وقعت عقدا قبل ثلاث سنوات مع المخرج حاتم علي للمشاركة في مسلسل كان سيصور خارج مصر لكن بسبب انشغالاتي في اعمال درامية مصرية اعتذرت”.