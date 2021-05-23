الأثنين 11 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
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حورية فرغلي تكشف عن إصابتها بمرض يمنعها من الإنجاب

منذ ساعتين
حورية فرغلي

حورية فرغلي

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تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإصابتها بمرض وراثي يمنعها من الإنجاب.

وقالت فرغلي، عن إنها لا تنجب أطفالا بسبب مرض وراثي، واستأصلت 7 أورام ليفية من الرحم، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله.

وكشفت الفنانة المصرية، أنه بعد وفاة خطيبها، “والدتها ضغطت عليها علشان تتخطب، وبالفعل اتخطبت تاني وتزوجت لمدة ثلاثة أشهر واتطلقت”.

وأضافت حورية، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”، أنها “اتخطبت تاني أثناء فليم “كلمني شكرا”، وبعد عرض الفيلم “خطيبي خرج أعطاني الدبلة”.

وفي وقت سابق، كشفت حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وعانت الفنانة المصرية من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، في أحد مستشفيات شيكاغو الأمريكية.

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