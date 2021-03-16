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حياة الإنسان القديم في سلطنة عُمان... بين الصلابة والشموخ

16 - مارس - 2021
عُمان

عُمان

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على مرّ الأزمنة، مرّت الشعوب بمراحل من الاضطهاد، فالبعض منها لجؤوا إلى بناء المغاور والبعض الآخر اختبأ في التلال. ورغم مرور الزمن ، نجت قرية السوجرة العُمانية من مصير الهجران والنسيان، لتصبح مقصداً لإقامة السياح والزوار في تجربة فريدة من نوعها. فبصلابة وشموخ، تبدو هذه البيوت القديمة في قلب الجبل الأخضر في سلطنة عُمان وكأنها لم تعرف اليأس رغم مرور الزمن

وبهدف إعادة إحياء موروث الأجداد بالقرية العمانية، قرر الأهالي إعادة صيانة وبناء تلك المنازل القديمة وعدم تركها مهجورةً ومنسية، وفقاً لموقع وزارة الإعلام العمانية.

وتستقطب المنازل القديمة، التي أصبحت بمثابة نُّزل من نوع خاص، الكثير من النزلاء وتحديداً من خارج سلطنة عُمان، نظراَ لما تتمتع به من مقومات طبيعية تجذب الزوار والسياح إليها، بحسب وزارة الإعلام العمانية.

وتتميز قرية السوجرة عن غيرها من القرى والمناطق في الجبل الأخضر بتعدد مناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تتفرد بتنوع تضاريسها الجغرافية المختلفة، وتمتاز بجوها العليل المعتدل في فصل الصيف والبارد في فصل الشتاء، وتجود أرضها بزراعة العديد من الفاكهة الموسمية كالرمان، والعنب، والجوز، والمشمش، والخوخ، بحسب ما ذكره موقع وزارة الإعلام العمانية.

    المصدر :
  • CNN عربي

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