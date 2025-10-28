"حين يكتب الحب".. فيلم يجمع أحمد الفيشاوي وجميلة عوض

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي بدء بروفات فيلمه الجديد “حين يكتب الحب”، تمهيداً لانطلاق تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة. ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: جميلة عوض، معتصم النهار، سوسن بدر، سارة بركة، نانسي صلاح وآخرين، والعمل من تأليف سجي محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني أبو العينين.

وحرص “الفيشاوي” على مشاركة محبيه ومتابعيه، صوراً من أولى بروفات الفيلم، ظهر فيها حليق الرأس، و برفقة الفنانة جميلة عوض وباقي صناع العمل، وعلق قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم.. من بروڤات فيلم حين يكتب الحب، بطولة كوكبة من النجوم، يعرض قريبًا بالسينمات. أتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم، مع حبي وتقديري”.

على جانبٍ آخر، يعكف الفنان أحمد الفيشاوي على الانتهاء من تصوير فيلم “سفاح التجمع”، الذي تدور أحداثه حول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا، تورط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً. وقد استوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة؛ ليحولها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.