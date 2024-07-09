خالد الصاوي يفجر مفاجآت جديدة.. 4 ساعات غيرت حياتي

بعيداً عن مسيرته الفنية وأجواء الكوميديا التي يتمتع بها، كشف الفنان خالد الصاوي عن الجانب الآخر من شخصيته وحياته، وفجر مفاجآت جديدة.

فقد كشف الصاوي خلال برنامج “Mirror”،عن نظرته للموت وترتيباته ليوم وفاته، حيث روى قصة 4 ساعات غيرت حياته، حين شعر بارتفاع كبير في ضربات قلبه مع ضيق التنفس.

وقال “فضلت 4 ساعات مش عارف أقوم ولا أنام، فتوسلت لربنا وقلت له إديني فرصة أخيرة أقابلك بيها وأنا كويس، مش عاوز أموت كدة”.

وتابع: “نمت لمدة 4 دقائق بالضبط وكأنني نمت 8 ساعات، حيث استيقظت ووجدت ضربات القلب منتظمة، وكأن شيئاً لم يحدث، فأدركت هنا أن الله استجاب لدعائي، وظللت أشكره كثيراً على ما فعله معي”.

إلى ذلك كشف الفنان خالد الصاوي عن وصيته التي أوصى بها المقربين منه بتنفيذها حال وفاته،حيث قال إنه يتمنى أن يُلف جثمانه بعلم مصر عند وفاته، وأردف “دي أمنيتي اللي نفسي تتحقق، وأنا هبقى مجهز العلم في بيتي”.

وقال الصاوي “قبل خضوعي لعملية جراحية منذ فترة، كتبت وصيتي بالفعل وذلك انطلاقا من شعوري بالمسؤولية تجاه والدتي وشقيقتي وزوجتي ومن يعملون معي الذين أعتبرهم بمثابة أولادي، كان لازم أحدد الاتجاهات عشان لو حصلي حاجة، وكتبت ليهم اسم المحامي اللي يروحوله لو جرالي حاجة”.

وأكد الصاوي أنه لا يخشى الموت ولكن ينتظره، وفقاً لكلامه، متابعاً: “الموت وأنت جاهز جميل، لكن المشكلة لو أنت مش جاهز”.

كما كشف الصاوي عن تأثره بدموع الفنانة ياسمين عبد العزيز لدى ظهورها في أحد البرامج عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وقال “صعبت عليا أوي.. وقررت أتصل بيها”.

وأضاف الصاوي أنه شعر أنها في أزمة وتحتاج للدعم النفسي والمعنوي، فاتصلت بها هاتفيا وقلت لها “أنا أخوك لو احتجتي أي حاجة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي هو فيلم “عصابة الماكس” الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، بطولة أحمد فهمي وروبي، ولبلبة، وأوس أوس.

كما شارك الفنان شريف منير بطولة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” الذي يعرض على منصة شاهد ولاقى استحسانا كبيرا من الجمهور.