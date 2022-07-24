الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خالد زكي يصدم الجمهور بتصريح مفاجئ.. "مش عايز أموت مديون"

منذ 44 دقيقة
خالد زكي

خالد زكي

A A A
طباعة المقال

أثار الفنان المصري خالد زكي الجدل بعد تصريحاته عن تجاهل المنتجين له ولأبناء جيله، وعدم تقديرهم ماديا وأدبيا، مشيرا إلى أنه لا يملك رصيدا بالبنك، وما زال يستخدم سيارة زوجته لأنه لا يستطيع شراء سيارة.

وأضاف خالد زكي خلال لقاء أجراه مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامجها ”ليالي ten“: ”يجب صيانة الفنانين من جيلنا عشان منموتش واحنا مش معانا مليم.. لا بد أن نكرم ماديا وأدبيا حتى نجد فلوسًا للعلاج“.

وأكد الفنان المصري، ”لا أمتلك رصيدًا في البنك.. ودائما كنت أمشي بمبدأ أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.. حتى أجعل كل من حولي سعيدا ولم أفكر في تأمين مستقبلي“.

وقال: ”تعرضت للعديد من الأزمات المادية ولكني لم أفصح عن ذلك خوفا على صورتي، واضطررت لبيع سيارتي في عام 2011 بسبب الظروف المادية، ولكني لم أشتر سيارة أخرى حتى الآن“.

وتابع: ”أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي مش قادر أجيب عربية بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر أصرفها في الأكل والالتزامات وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا ومش عايز أموت مديون ومش معايا تمن العلاج“.

وأثارت تصريحات الفنان المصري حالة كبيرة من التعاطف لدى الجمهور، خاصة وأن زكي يتمتع بشعبية كبيرة بسبب العديد من الأدوار التي قدمها، والتي تميز خلالها بأدائه التمثيلي المميز.

ومؤخرا تصدر اسم الفنان خالد زكي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض خطير.

    المزيد من منوعات

    فيلم نوب
    فيلم NOPE يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
    سمكة أبو شراع
    هجوم غريب من سمكة تزن 100 رطل على امرأة سبعينية!
    برشلونة
    بصاروخية قاتلة.. برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو ودي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن