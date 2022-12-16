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خالد سليم: أصبت بورم على أحبالي الصوتية

منذ 15 ثانية
خالد سليم

خالد سليم

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كشف الفنان خالد سليم خلال استضافته في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عن سبب زيادة وزنه الكبيرة.

وقال خالد سليم خلال اللقاء: في فترة ماضية أصبت بورم على الأحبال الصوتية وقتها كنت أتعاطي كورتيزون لمدة وصلت لـ3 أشهر وهذا ما تسبب في زيادة وزني بشكل كبير حتى أصبحت مثل “البالونة”.

وتابع الفنان خالد سليم: “خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم الموجود علي الأحبال الصوتية وبين بأنه ورم حميد بفضل الله، وبعدها عاد صوتي ولكن ظل وزني كبيرا، وهذا ما تسبب في سوء حالتي النفسية.

وأستكمل قائلًا: “بعدها وقفت مع نفسي وفقدت ما يقرب من ثلاثين كيلو، وبعدها بدأت أمارس الرياضة حتى وصلت لهذا الشكل”.

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