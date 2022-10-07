خالد عجاج لـ"صوت بيروت إنترناشونال": أعود إلى الغناء بأسلوب جديد

خالد عجاج نجم من التسعينات عاش زهوة النجاح من خلال أعماله الغنائية التي انتشرت في كل العالم العربي.

ولكنه غاب لفترة طويلة ثم قرر العودة بألبوم جديد فماذا قال لـ” صوت بيروت إنترناشونال” عن هذه العودة: ” بعد أن أكتفيت بطرح أغنيات سينغل خلال السنوات الماضية، وتوقفت عن طرح ألبومات غنائية منذ أكثر من عشر سنوات، أجهز حاليا لإطلاق ألبوم جديد، لأعود من خلاله إلى الساحة الغنائية، التي غبت عنها بشكل شبه تام منذ طرح آخر أغنياتي “صاروخ” عام 2019.

“أشتقت إلى الجمهور “، بهذه العبارة اختصر الفنان خالد عجاج حديثه عن سبب عودته بعد فترة الغياب، قائلاً :”خلال الساعات الماضية، ومنذ أن أعلنت عن عودتي للغناء، وأنا أستقبل مئات الرسائل والمكالمات التي تحثني على السرعة في العودة، فأنا سعيد للغاية بكمية الحب التي تلقيتها خلال الساعات الماضية، وليس لدي ما أقوله سوى أني أشتقت إلى جمهوري للغاية، ولذلك أوعدهم بأن يكون هناك بداية فنية جديدة ومختلفة”.

وأشار عجاج إلى أن “الانطلاقة لن تكون في الأغنيات الجديدة ألبومه الغنائي الذي يعكف عليه منذ أسابيع وحسب، وإنما أيضاً ستشمل طريقة التسويق، لافتاً إلى أن العالم تغير، وشكل الموسيقى والغناء تغير أيضاً، ولم يعد المطرب مطالباً بوضع صوته على الأغنية التي يقدمها فقط، منتظراً طرح الألبوم في الأسواق، ولكن هناك عوامل مساعدة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك قمت خلال الساعات الماضية بتدشين صفحاتي الرسمية الجديدة عبر مواقع التواصل، وأصبح هناك شركة خاصة ترعى وتنظم تلك الصفحات، وهناك فريق للرد على جمهوري بالتعاون معي، لمعرفة كل ما يريدونه خلال الفترة المقبلة”.

وعن تفاصيل أغنياته وألبومه الجديد، قال الموزع أسامة عبد الهادي: “عندما بدأنا في التجهيز للألبوم اتفقنا على تقديم ستايل غناء جديد ومختلف، لكي تكون العودة جديدة وجذابة للمستمعين”.

مشيراً إلى “أنه يجري العمل بشكل يومي على تسجيل أغنيات الألبوم الجديد، ولكن البداية ستكون بطرح أغنية سينغل من كلمات الشاعر محمود شوقي، وألحان رنا طارق، وتوزيعي، وسنعمل على طرح أغنية جديدة كل شهر، لكي يكون هناك فترة زمنية لكل أغنية، لتأخذ حقها في الانتشار مع الجمهور”.

وطُرح آخر ألبومات عجاج في عام 2010 بعنوان “بنت الحتة”، من إنتاج وتوزيع شركة “مزيكا”، ولكن الألبوم لم يأخذ نصيبه من الانتشار، بسبب اندلاع “ثورة الخامس والعشرين من (كانون الثاني) 2011″، عقب طرح الألبوم بأيام، وتضمن الألبوم وقت طرحه تسع أغنيات، وقدم خالد عجاج خلال مسيرته 10 ألبومات غنائية، بداية من عام 1991 منها “وحشتني”، و”أصعب حب”، و”وحداني”، وتعاون خلال مسيرته مع ثلاث شركات إنتاجية.