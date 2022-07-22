خبراء يحذرون.. الفراشات الملكية المهاجرة مهددة بالانقراض

قال دعاة دوليون لحماية البيئة إن الفراشات الملكية المهاجرة أصبحت مهددة بالانقراض، بعد أن ظلت لآلاف السنين تضفي على غابات أمريكا الشمالية جمالا ثريا بالألوان في واحدة من أروع الهجرات الجماعية في العالم.

وفي كل خريف تطير الفراشات الملكية المهاجرة آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر في شرق الولايات المتحدة وكندا لقضاء الشتاء في أحضان الأشجار في المكسيك وولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب تقديرات العلماء، تقلصت أعداد هذه الفراشات بنسبة تزيد على 85 بالمئة نزولا من أعدادها السابقة، بعد أن كانت تقدر بالملايين في عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وأضيفت الفراشات الملكية أمس الأربعاء إلى المجموعة المعرضة للخطر في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الخاصة بالاتحاد الدولي للحفاظ للطبيعة.

وقالت كارين أوبيرهاوزر مديرة جامعة ويسكونسن -ماديسون أربوريتام “ما يحدث للفراشات الملكية يمكن تشبيهه بأنه موت جماعي بالآلاف”.

ودمر قطع الأشجار الكثير من المساكن الشتوية للفراشات وقضت مبيدات الحشرات الزراعية على نباتات الصقلاب التي تتغذى عليها اليرقات. كما تدفعها درجات الحرارة المفرطة الناجمة عن تغير المناخ إلى بدء الهجرة مبكرا للغاية قبل أن يكون المتبقي من الصقلاب متاحا لليرقات.

وبشكل عام، يقول الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن أكثر من 41 ألفا من الأنواع تواجه خطر وضع أقدامها على طريق الانقراض، فيما يصفه علماء بأنه الانقراض الجماعي السادي على الكوكب، والأول من صنع الإنسان.