خبرٌ سار لعشاق "ستار وورز"

أعلنت رئيسة استوديوهات “شركة لوكاس فيلم” كاثلين كينيدي عن خبر سار لعشاق عالم Star Wars، كاشفةً عن إصدار 3 أفلام روائية حوله في كانون الأول 2025.

وخلال لقاء تلفزيوني بعنوان “Star Wars Celebration 2023″، أعلنت كينيدي عن هذا الخبر بحضور مخرجي الأعمال الثلاثة و5 آلاف من عشاق “حرب النجوم”.

وشرحت بأن أحداث أوّل جزء جديد تقع بعد مرور 15 عاماً على انتهاء أحداث الجزء الأخير من السلسلة، والذي عرض عام 2019. وكانت الباكستانية شارمين عبيد شينوي قد تولّت إخراج آخر أجزاء “Star Wars”، الذي حمل عنوان “The Rise of Skywalker”.

وسيتولى جيمس مانغولد إخراج أحد الأجزاء الجديدة. وسيسند إخراج الفيلم الثالث إلى المخرج ديف فيلوني، وسيتناول “الحرب بين بقايا الإمبراطورية والجمهورية الجديدة”.

وأوضحت كينيدي أن عام 2024 لن يشهد أي إصدار من السلسلة أو حتى احتفال بها، إذ سيتم الإعلان عن أول إصدارات الأفلام الثلاثة المرتقبة في كانون الأول 2025، بالتزامن مع التحضير للاحتفال بعيد الميلاد والعام الجديد. وأضافت أنه سيقام “احتفال حرب النجوم 2025” في ماكوهاري ميسي (اليابان)، التي تعتبر منطقة تجاريّة وموطناً لأحد أكبر مراكز المؤتمرات في البلاد.