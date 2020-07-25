خبر حزين لـ محبي نجم برشلونة السابق “تشافي هيرنانديز”

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وسط انتشار فيروس كورونا حول العالم والذي أصاب أكثر من 15 مليون شخص، أعلن مدرب نادي السد القطري ولاعب برشلونة الأسبق تشافي هيرنانديز عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب تشافي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

وأضاف “قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعه من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جائت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار (كوفيد-19)”.

تشافي 40 عاما هو لاعب خط وسط إسباني معتزل، و مدرب كرة قدم حالي لنادي السد القطري، ويعتبر تشافي من بين أفضل صانعي اللعب على مر التاريخ.

حيث أختير تشافي أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 وذلك لمساعدة فريقه برشلونة بهزيمة مانشستر يونايتد وإحراز اللقب الثالث في دوري الأبطال.

وأيضا تم اختياره أفضل لاعب في البطولة من قبل الاتحاد الأوروبي في كأس الأمم الأوروبية 2008. لعب 98 مباراة للمنتخب الوطني الإسباني، الذي أحرز معه بطولة كأس العالم 2010. و يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط بتاريخ إسبانيا

حل تشافي مكان “غوارديولا” المصاب موسم 1999-2000، وكان جاهزا للحلول مكانه بصورة دائمة عندما انتقل الأخير إلى الدوري الإيطالي. ومنذ ذلك الحين، ومهما كانت هوية المدرب الذي أشرف على برشلونة، فإن “تشافي” كان الاسم الأول على لائحته، وذلك لقدرة تشافي بلمحة عين واحدة أن يمرر كرة متقنة باتجاه زميله، أو الخروج من موقف حرج بفضل استحواذه الرائع على الكرة أو حتى رغبته في تأمين الحماية لرباعي خط الدفاع.

وفي خلال مسيرته أطلقت عليه عدة ألقاب تغنى بها عشاق برشلونة وإسبانيا في كافة بقاع الأرض ومن أشهرها (المايسترو),و أعلن تشافي اعتزاله كرة القدم في 2019 وتم تعيينه مدربا لفريقه نادي السد .