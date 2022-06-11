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خبر حزين لمحبي جاستن بيبر: "أصبت بشلل في وجهي"

منذ 15 ساعة
جاستن بيبر

جاستن بيبر

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في خبر حزين وصادم لجمهوره ومحبيه، كشف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن إصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه، ولفت إلى أن أزمته الصحية تسببت في تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري.

وظهر النجم الشاب خلال فيديو بثه عبر حسابه على موقع “انستغرام”، مساء الجمعة، وقال:”أصبت بفيروس نادر أثر على العصب، وأدى إلى ما يشبه الشلل في النصف الأيسر من وجهي، كما أثر على حركة العين والجفن”.

كما بين أنه مصاب بمتلازمة “رامزي هانت” والتي نتج عنها أنه أصاب عصبًا في أذنه، مما تسبب في الإصابة بشلل في جزء من وجهه.

وكما وضح في الفيديو، لا يستطيع جاستن أن يرمش بإحدى عينيه، ويمكنه فقط الابتسامة بجانب واحد من فمه.

واعتذر جاستن بيبر للمعجبين عن تفويت العروض الأخيرة لجولاته الغنائية، وتابع: إن الأمر برمته خطير جدًا وأنه سيحتاج إلى قضاء فترة غير محددة من الوقت للعلاج.

وكان النجم العالمي كشف قبل يومين عن مروره بوعكة صحية منعته من إحياء جولته الغنائية الجديدة، خصوصاً بعدما نصحه الأطباء بالراحة بسبب ازدياد مرضه سوءاً.

وكتب جاستن عبر خاصية “ستوري انستغرام”،: “لا أصدق أنني أقول هذا… لقد فعلت كل شيء لأتحسن ولكن مرضي يزداد سوءاً، قلبي ينفطر لأنني سأضطر إلى تأجيل هذه العروض المقبلة (أوامر الطبيب). لكل جمهوري أحبكم كثيراً، وسأرتاح وأتحسن”.

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