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خبر سارّ لعشّاق الساحرة المستديرة.. نهائي كأس العالم "بلا تشفير"

منذ 5 دقائق
نهائي كأس العالم "بلا تشفير"

نهائي كأس العالم "بلا تشفير"

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ستنقل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا الأحد، من دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أعلنت في بيان.

كتبت المجموعة بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتوفر البث على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي. كما ستُعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة بي إن الرسمية على يوتيوب”.

كانت الشبكة أعلنت مطلع البطولة أنها ستنقل 22 مباراة ضمن النهائيات من دون تشفير، علمًا أنها أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

 

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