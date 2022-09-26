خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن بنزيما

تحدّث تقرير صحفي إسباني عن آخر المستجدات بشأن تعافي الفرنسي “كريم بنزيما”، نجم ريال مدريد، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الإسكتلندي، قبل أسبوعين، في الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد استغلّ بنزيما فترة التوقف الدولي، للتعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من مواصلة ريال مدريد تحقيق الانتصارات حتى مع غياب بنزيما، إلا أن المهاجم الفرنسي، سيعود لمركزه بمجرد تعافيه من الإصابة.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في تعافي بنزيما تمامًا من الإصابة، حتى يستطيع الاعتماد عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليغا.

ومن المتوقع أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحًا لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الثاني من تشرين الأول المقبل.