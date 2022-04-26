خبر سار لعشاق برشلونة.. أراوخو باق حتى 2026

وسط الأزمات التي تحيط بالنادي الكتالوني، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الأوروغواياني، رونالد أراوخو، حتى عام 2026، ليقطع الطريق أمام الأندية المهتمة به.

ونشر برشلونة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمدافعه أراوخو وهو يشرب “المتة” من كوب عليه تاريخ 2026، في إشارة إلى تمديد عقده لأربعة أعوام مقبلة، مرفقا بتعليق: قضي الأمر.

ومن المقرر أن يجري التوقيع على العقد الجديد للاعب يوم الجمعة المقبل، في ملعب “كامب نو” في حدث لن يسمح للجماهير بحضوره.

وانضم رونالد أراوخو البالغ من العمر 23 عاما، إلى صفوف برشلونة في أغسطس 2018، قادما من نادي أتلتيكو بوسطن ريفر الأوروغواياني.

وخاض أراوخو مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر 2019، وشارك في 78 مباراة حتى الآن، مع الفريق الكتالوني وسجل 6 أهداف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إشبيليه صاحب المركز الثالث.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه ريال مايوركا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني “الليغا”.