خبر سار لـ"نابولي" قبل موقعة ميلان في إياب دوري الأبطال

قال لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، إن المهاجم فيكتور أوسيمن سيكون جاهزا لمواجهة ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن الخسارة 1-صفر في الذهاب أمس الأربعاء.

وأبعدت الإصابة المهاجم النيجيري، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا، عن مواجهة ميلان وليتشي الشهر الحالي.

وأبلغ سباليتي شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن “فرصة مشاركته هي مئة بالمئة لأن كل شيء يسير وفقا للجدول”.

وأضاف: “حصل على راحة (أمام ميلان) وفي مباراة السبت لإكمال عملية التعافي التي وضعها الأطباء”.

وهز إسماعيل بن ناصر الشباك ليمنح ميلان الفوز 1-صفر قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

ولم يسبق أن بلغ نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

ويؤمن المهاجم النيجيري أوسيمين بأنه سيتحول إلى “أيقونة” حال نجاحه بقيادة نابولي للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 30 عاما.

ولا يزال الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا أسطورة في نابولي بعد أن قاد الفريق للفوز بلقبيه الوحيدين حتى الآن في الدوري عامي 1987 و1990، وتم تغيير ملعب النادي باسمه بعد وفاته في 2020.

وأكد أوسيمين، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، إنه لن ينجح في بلوغ مكانة مارادونا.