الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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خبر سار للمنتخب الإنجليزي قبل مواجهة فرنسا في كأس العالم

منذ 38 دقيقة
المنتخب الإنجليزي

المنتخب الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ،الخميس، أن لاعبه رحيم سترلينغ سيعود إلى معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا في دور الثمانية يوم السبت المقبل.

وغاب سترلينغ عن فوز إنجلترا 3-صفر على السنغال في دور الستة عشر بعدما غادر قطر للعودة إلى عائلته بعد تعرضها لحادث سطو.

وكانت صحيفة “the sun” البريطانية، قد كشفت أن رحيم سترلينغ، لاعب المنتخب الإنجليزي قرر مغادرة معسكر منتخب بلاده في قطر، عائداً إلى إنجلترا بعد اقتحام لصوص لمنزله، ومن المنتظر أن يكون في ربع النهائي أمام فرنسا.

وغادر سترلينغ معسكر إنجلترا في قطر للعودة إلى منزله للاطمئنان على عائلته بمجرد معرفته بالحادث.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “غادر مهاجم تشيلسي لسبب عائلي لكن الآن من المنتظر انضمامه للتشكيلة في الوكرة يوم الجمعة وقبل مواجهة فرنسا في دور الثمانية”.

وستلعب إنجلترا مع فرنسا في استاد البيت على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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