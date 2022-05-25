خبر سار لليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر فريق ليفربول مبارة صعبة ومهمة للتتويج ببطولة جديدة قبل انتهاء الموسم الحالي، وكشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن وجود ”فرصة جيدة“ للمشاركة تياغو ألكانتارا في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ريال مدريد في باريس.

وفقد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، لكن مانشستر سيتي انتفض أيضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.

ويطمح ليفربول، الذي فاز بالفعل بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لإضافة لقب سابع لسجله في دوري الأبطال عند مواجهة ريال مدريد في إستاد فرنسا في العاصمة باريس.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت إنه من المرجح أن يتدرب لاعب خط الوسط مع زملائه بعد ظهر يوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الخروج في الشوط الأول أمام ولفرهامبتون واندرارز، وهو ما يمثل خبرا جيدا للغاية لعشاق ليفربول وكلوب بعودة أبرز لاعبي خط الوسط قبل المباراة الهامة.

ويأمل كلوب أن يكون تياغو جاهزًا لمباراة السبت أمام ريال مدريد في باريس، وقد رد على سؤال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بشأن فرص صاحب القميص رقم 6 في المشاركة بالنهائي قائلا: ”التقيت به الآن في الداخل فقط… فرصة جيدة. لذلك سوف يتدرب بعد ظهر اليوم.

”لقد فعل بعض الأشياء هذا الصباح، ولم يكن مخططًا له أن يقوم بهذه الجلسة مع اللاعبين. في الوقت الحالي، يبدو أنه يمكن أن يشارك في جزء من التدريب غدًا. من الواضح أن هذا سيكون مفيدًا جدًا ثم نبدأ من هناك.

”إنه جيد بشكل مدهش، بعد المباراة (يوم الأحد) لم أكن إيجابيًا حقًا بشأن ذلك، لكن تلقينا أخبارًا في تلك الليلة بالفعل إنه لا يبدو بهذا السوء، الآن سوف نرى.

”يمكنني أن أتخيل أن الجميع يفكرون الآن. قبل المباراة بثلاثة أيام، لا يمكنهم التدريب… لكن علينا فقط أن نتأكد من أننا نقوم بالأشياء المناسبة في اللحظة المناسبة وهذا ما نحاوله“.

وصنع اللاعب الإسباني الهدف الأول لزميله ساديو ماني بتمريرة رائعة بكعب القدم خلال الفوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز في أنفيلد، لكنه خرج مصابا قبل الاستراحة بعدما بدا أنها إصابة عضلية.

وقال كلوب حينها لشبكة سكاي سبورتس ”أعتقد أنه سيغيب عن النهائي، لكني لا أعرف. إنه يعاني من إصابة عضلية، لذا هذه ربما لا تكون إشارة جيدة“.

ويعاني ليفربول بالفعل من شكوك حول لحاق فابينيو لاعب الوسط المدافع بنهائي دوري الأبطال بعدما أصيب أمام أستون فيلا في العاشر من مايو/آيار وغاب عن الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع التالي.