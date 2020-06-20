خبر سار لمحبي “السنافر”.. سيعود في سلسلة حلقات جديدة

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ذكر تلفزيون “نيكلوديون” للأطفال، وهو أحد المحطات التلفزيونية التابعة لشبكة “MTV” الأميركية، أن مسلسل “السنافر” الكارتوني سيعود مجدداً في سلسلة حلقات جديدة ستُبث عام 2021.

وقررت قناة نيكلوديون أن تدخل عالم السنافر، بعدما حصلت على ترخيص الحقوق العالمية للامتياز كجزء من صفقة وقعتها مع “IMPS/LAFIG” البلجيكية، حسب ما أفاد موقع “Hollywood Reporter”.

كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل “بابا سنفور”، “سنفورة”، “مفكر”، “غبي”، “ذكي” وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.

وبحسب الموقع، فإن حقوق النشر بداية ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات “نيكلوديون” الدولية.

يذكر أن مسلسل رسوم متحركة “النسافر”، قد بدأ إنتاجه سنة 1981 من قبل شركة هانا-باربيرا، وبني على القصص المصورة، وكانت الحلقات من تأليف البلجيكي بييو وبث في حوالي 256 حلقة، وحوى اجمالا 421 قصة، وكانت مدة عرض كل حلقة 22 دقيقة.

ولاحقاً تمت دبلجة المسلسل للغات عدة بينها اللغة العربية من إنتاج لبناني وبثت تلك النسخة في الثمانينيات والتسعينيات في معظم القنوات التلفزيونية العربية. وتم حديثاً في لبنان إعادة دبلجته للعربية وهو يعرض على قناة كرتون نتورك بالعربية.

وقد تم إنتاج فيلمين عامي 2012 و2014 بصيغة 3D عرضا في دور السينما في معظم الدول.