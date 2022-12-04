خبر سار من نيمار إلى جماهير منتخب "راقصي السامبا"

زفّ النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب البرازيل، نبأ سارًا لجماهير منتخب “راقصي السامبا”، قبل مواجهة كوريا الجنوبية الاثنين.

وكان نيمار تعرض للإصابة، خلال مواجهة صربيا، في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون.

ونشر نيمار، عبر صفحته على “فيسبوك” صورًا له من مران منتخب البرازيل، وكتب عليها: “أشعر أنني بحالة جيدة، علمت أنني قادر على ذلك الآن”.

بالمقابل سيغيب غابرييل جيسوس عن كأس العالم، بسبب ألم في ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل كانون الثاني المقبل رفقة فريقه الإنكليزي، أرسنال.

ولم يتوقف الأمر عند جيسوس فقط، حيث سيفقد المدرب تيتي، المدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية، وفقا لصحيفة “صن” البريطانية.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الاثنين، وهو المرشح الأبرز للعبور، والانتقال إلى الدور ربع النهائي.