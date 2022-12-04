الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبر سار من نيمار إلى جماهير منتخب "راقصي السامبا"

منذ ساعتين
النجم البرازيلي نيمار

النجم البرازيلي نيمار خلال إصابته في المباراة أمام صربيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

زفّ النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم منتخب البرازيل، نبأ سارًا لجماهير منتخب “راقصي السامبا”، قبل مواجهة كوريا الجنوبية الاثنين.

وكان نيمار تعرض للإصابة، خلال مواجهة صربيا، في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون.

ونشر نيمار، عبر صفحته على “فيسبوك” صورًا له من مران منتخب البرازيل، وكتب عليها: “أشعر أنني بحالة جيدة، علمت أنني قادر على ذلك الآن”.

بالمقابل سيغيب غابرييل جيسوس عن كأس العالم، بسبب ألم في ركبته، ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل كانون الثاني المقبل رفقة فريقه الإنكليزي، أرسنال.

ولم يتوقف الأمر عند جيسوس فقط، حيث سيفقد المدرب تيتي، المدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية، وفقا لصحيفة “صن” البريطانية.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الاثنين، وهو المرشح الأبرز للعبور، والانتقال إلى الدور ربع النهائي.

    المزيد من منوعات

    ليونيل ميسي
    كأس العالم قطر ٢٢
    ميسي يتوقع مواجهة صعبة أمام الغريمة القديمة هولندا
    ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الثمانية
    كأس العالم قطر ٢٢
    ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الثمانية بعد فوز ثمين على أستراليا
    تدفقات الحمم البركانية من ماونا لوا
    الزوار بانتظار «أعجوبة الطبيعة».. أكبر بركان نشط في العالم يبدأ ثورانه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
    مونديال قطر 2022
    كأس العالم قطر ٢٢
    الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏
    أمين سلام
    سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏