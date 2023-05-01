خبر صادم يهزّ مصر.. وفاة مفاجئة للفنان مصطفى درويش

يبدو أنّ الصدمات تلاحق الساحة الفنية العربيّة هذه الأيام، فبعد أكثر من أسبوع على وفاة الفنان السوري محمد قنوع، عن عمر يناهز الـ 49 عامًا إثر احتشاء بعضلة القلب، فوجئ الوسط الفني المصري بخبر صادم حول رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش، بعد أزمة صحية مفاجئة تعرّض لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

فقد أعلن شقيقه هاني درويش عن وفاته، على أن تقام صلاة الجنازة عصر الإثنين في مسجد “الحصري” في منطقة السادس من أكتوبر، وبعدها يتم الدفن في مقابر العائلة.

ويقام العزاء مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في منطقة “الخمائل” في مدينة الشيخ زايد، وسط تواجد عائلته وأصدقائه.

رحيل مصطفى درويش تسبب في صدمة كبرى، بخاصة أنه ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم، في ظلّ تضارب المواعيد، وخروج الجميع من إجازة طويلة اعتادوا فيها على السهر.

البعض تحدّث عن كون السبب في رحيل بطل مسلسل “100 وش”، هو تعرّضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لكنّ النقابة لم تعلن بعد عن الأسباب الطبية التي حدثت.

عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد هنيدي، عبّروا عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب، الذي شارك في نحو 30 عملًا فنيًا، كان آخرهم 3 مسلسلات عرضت في شهر رمضان.