خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2025 7:51 صباحًا
بخبر حزين ،أعلن صباح اليوم الخميس 15\9\2025 وفاة الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا من دون معرفة الأسباب.

ونعت الإعلامية كارين سلامة زميلتها حيث نشرت صورتها على حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: “يمنى ما عم صدق…… لا لا لا لا لا ما عم صدق. الله يرحمك يا حبيبة قلبي….. يا الله يا يمنى”.

كما ونعت الإعلامية ريما كركي شري، وقالت بكلمات مؤثرة: “ما عم صدق يا يمنى! كيف بتعملي هيك بقلوبنا وانتي يلي بيعمرك ما كنتي الا فرح قلوبنا!!! شو هالانسانة يلي وين ما بتكون المرح الذكا الحب وحب الحياة بيكون.. شو بدي قول! لامعة كل عمرك بيكل شي، طاقة فرح ونجاح وقوة ومحبة لكل مين عرفك.. جوهرة قلوب كل اصحابك.. في ناس بتضلك تسمع ضحكتهن ونصيحتهن ومواساتهم وصدى حبهن لو راحوا… رح اشتاق لكل الفضفضات بالساعات يا يمنى.. يا صادقة يا حلوة يا نكهة حياة يلي بيحبوكي…”

بدأت مسيرتها في التلفزيون في قناة “المستقبل” وعرفت من خلال برامجها الشهيرة “القمر عالباب”، “هلا يمنى” وتغطيات مهرجانات هلا فبراير في الكويت ومهرجان دبي للتسوق ومهرجان جرش للثقافة والفنون، وكانت تطل مؤخرا من كندا عبر قناة “الجديد”.

