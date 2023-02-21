"خبير تغذية".. دور جديد لكريستيانو رونالدو في النصر السعودي

يبدو أن دور النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، لن يقتصر على مساعدة فريقه داخل الملعب فقط.

ولم يقتصر تأثير الدون على حدود المستطيل الأخضر، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعته، بل أثر إيجابا على زملائه من حيث معدلات التغذية والتدريبات البدنية.

وانضم رونالدو لصفوف النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي بصفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونقل موقع “سبورت بايبل” البريطاني عن جوزيه بيلسا، خبير التغذية بنادي النصر، أن لاعبي الفريق بدأوا يلتزمون بنفس عادات رونالدو بشأن الطعام، لتحسين لياقتهم البدنية.

وشدد بيلسا: “لم يسبق لي العمل مع لاعب كرة قدم بنفس احترافية رونالدو، إنه أول من يحضر التدريبات، وأول من يغادر، وأتعلم منه بشكل شخصي”.

وأضاف: “يفعل باقي لاعبي النصر ما يفعله رونالدو، لتحسين أدائهم، وجعلهم يتدربون بشكل مكثف، واتبعوا نظامًا غذائيًا أكثر صرامة، وتحسنوا بنسبة 90% بالتخلص من الدهون بتكوين عضلي أفضل”.

وذكرت تقارير صحفية أخرى أن رونالدو، تعاقد مع طباخ شخصي مقابل 4500 جنيه إسترليني شهريا، منذ وصوله إلى العاصمة السعودية، الرياض، سعيا للحفاظ على نظامه الغذائي.

ومنذ انتقاله لصفوف النصر، لعب رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، 5 مباريات في مختلف المنافسات السعودية.

وسجل النجم البرتغالي 5 أهداف بقميص النصر، منهم 4 في مباراة الوحدة، وساهم في تصدر الفريق جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

كم راتب كريستيانو رونالدو مع النصر؟

وقع كريستيانو رونالدو على عقود مع النصر حتى صيف 2025، مع وجود إمكانية للتمديد بموافقة الطرفين.

ويحصل كريستيانو رونالدو على راتب سنوي في النصر تقدره التقارير الصحفية بنحو 200 مليون يورو، ليصبح أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ كرة القدم.