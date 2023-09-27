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ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان ملكة المحجبات العرب وأفريقيا

منذ 4 دقائق
تاج ملكة جمال - تعبيرية

تاج ملكة جمال - تعبيرية

هنادي عيسى
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اختتمت الدورة الثامنة لمهرجان ملكة المحجبات العرب وأفريقيا 2023، برئاسة نهى حمدي، في أحد فنادق محافظة الجيزة، وتوجت المتسابقة السعودية التي تشارك لأول مرة باللقب.

وأقيم حفل الختام بحضور العديد من النجوم والمشاهير من الدول العربية منهم الفنان عصام كاريكا، والفنان أحمد التهامي، والفنانة رباب ممتاز، والفنانة زينة منصور، والفنان حسام فارس ومصممة الديكور للحفل منى الإبياري وغيرهم.

وفازت عهود بنجر ملكة المحجبات في المملكة العربية السعودية بلقب ملكة المحجبات العرب وإفريقيا لموسم 2023، وخديجة محمود من مصر توجت ملكة المحجبات في مصر، وأمال لفظي المغربية توجت ملكة المحجبات في المغرب، ونور الحاج من لبنان فازت بلقب ملكة المحجبات اللبنانية.

وتعتبر عهود صالح أول سعودية تتوج في مصر بلقب ملكة المحجبات العرب وإفريقيا، بإطلالة محتشمة ومتألقة وحضور مذهل.

وقالت رئيسة المهرجان نهى حمدي، إنها سعيدة بفوز المتسابقة السعودية، مشيرة إلى أن هدف مسابقة ملكة المحجبات العرب وأفريقيا هو التأكيد على أن المحجبات يلعبن دورا بارزا في المجتمع العربي ويساهمن في ذلك، مؤكدة أن الحجاب تاج على رأس الفتاة يزيدها جمالا ولا ينقص من جمالها، ولا يشكل عائقاً أو حجر عثرة بينها وبين طموحاتها، فهي تستطيع إثبات نفسها في مختلف المجالات والمسابقات، كما أن ملابسها جزء لا يتجزأ من هويتها.

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