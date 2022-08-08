خدع شهيرة يستخدمها العرافون لإيهامك بقدرتهم على قراءة الأفكار

إذا كنت من هواة العروض السحرية المبهرة، وخصوصاً تلك القائمة على قراءة الأفكار، فلابد أنك تساءلت، ولو مرة واحدة على الأقل، كيف تتم هذه الخدع؟ أو كنت متأكداً من استخدام المؤدي لخدعة ما تسهل له العرض الذي يبدو كأنه يقرأ أفكار الآخرين، أو يتوقع اختياراتهم، لإيهام المتفرج بأنه يمتلك قوى خارقة.

وربما بعكس ما قد يعتقد البعض؛ فإن مناهج قراءة الأفكار ليست “شعوذة” أو “خرافات”، فقراءة الأفكار، أو بحسب التسمية الأدق “الاستقراء الفكري” Mentalism، هي مناهج لها أسس علمية تتبع، إما مبحث أساسي أو فرعي مثل علم النفس، أو الفراسة أو حتى قوانين الرياضيات.

خدعة الفيل الدانماركي!

واحدة من أشهر خدع قراءة الأفكار، وتُستخدم بكثرة في العروض البسيطة، نظراً لشعبيتها، مما يعني أن سر الخدعة منتشر بشكل كبير، خاصة في الدول الغربية، وهذه هي تفاصيلها، وكيف تعمل:

– يطلب المؤدي من الشخص أمامه أن يختار – في سره دون إعلان النتائج حتى نهاية الخدعة – أي رقم من 2 إلى 10 ثم يضربه في 9، ثم يجمع عددين الناتج (مثلاً 3×9 = 27، ثم 2+7 = 9).

– يسأل المؤدي طرح 5 من رقم الناتج (الناتج الرقم 4)

– بعدها يسأل المؤدي تعيين الأرقام إلى الحروف بالترتيب (مثلاً حرف A يساوي 1، و حرف B يساوي 2، وحرف C يساوي 3، إلخ..)

– يخبر المؤدي المتلقي بأن يحدد الحرف المساوي لناتج العملية الحسابية (سيكون الحرف الموازي للرقم 4 هو حرف D)

– يسأل المؤدي أن يختار المتلقي بلداً أوروبياً تبدأ بهذا الحرف (الإجابة ستكون الدنمارك)

– الآن سيسأل المؤدي المتلقي أن يختار حيواناً يبدأ بالحرف التالي لحرف البلد (ستكون الإجابة الحرف E التالي لـD والحيوان سيكون الفيل Elephant)

– الآن يخبر المؤدي الشخص أنه يفكر في فيل رمادي من الدنمارك Grey Elephant from denmark)!

تفسير الخدعة:

الأمر ببساطة قائم على مزيج من القانون الرياضياتي ومحدودية الاختيارات المتاحة، المدهش هنا هو التفسير التالي، أي رقم سيختاره الشخص من 2 إلى 10 ويضربه في 9 ويجمع عددي الناتج ستكون النتيجة 9! (جربها بنفسك)، ثم طرح 5 يعني أن الناتج سيكون دائماً 4 مهما كان الاختيار، والحرف الرابع في الأبجدية الإنجليزية هو D (لا خيارات أخرى) والتالي له هو E (من النادر وجود حيوان يبدأ بحرف E غير Elephant وسيكون دائماً هو الخيار الأول للمتلقي)، وبالتالي الخيارات المحدودة، فستكون الإجابة دائماً فيل دنماركي.

الناتج السحري لعملية جمع وقسمة وطرح

هذه الخدعة أيضاً قائمة على عالم الرياضيات المدهش، ويمكنك معرفة الرقم الذي يفكر فيه الشخص أمامك بسهولة، وهذا طريقة الخدعة:

– اطلب من الشخص أن يختار – في سره – أي رقم (سيختار 20 مثلاً) ثم اطلب منه أن يضيف عليه الرقم الأعلى التالي له (سيكون 21، والناتج 41)

– اطلب جمع رقم 9 على الناتج ( سيكون 50)

– اطلب قسمة الناتج على 2 (الناتج 25)

– اطلب طرح الرقم الأصلي (وهو 20 سيكون الناتج 5) وسيكون دائماً 5 مهما كانت الأرقام التي اختارها! يمكنك تجربة أي رقم ترغب به، وكرر الخطوات السابقة، هذه الخدعة اللطيفة قد لا يعرفها الكثيرون.

المطرقة الحمراء: الإيحاء النفسي

من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على المتلقى يمكنك أن تدفعه لا شعورياً للتفكير في الإجابة التي تعرفها أنت مسبقاً، فقط جرب هذه الخدعة بالتسلسل التالي:

– اختر رقماً زوجياً أقل من 16.

– اضربه في 2.

– اقسمه على رقم زوجي أقل من 10.

– اختر واحدة من العِدد والأدوات.

– اضرب الرقم الناتج لديك في 4.

– اختر لوناً.

– اقسم الناتج على 2

– هل فكرت في مطرقة حمراء؟!

تفسير الخدعة:

هذه الخدعة تعمل بنسبة 75% والسر وراءها هو أن العمليات الحسابية تقوم بشَغْل عقل المتلقي بعملية حسابية تتطلب التفكير السريع، ومن ثم الاختيارات للأدوات غالباً ما تكون المطرقة هي الإجابة الأسهل والأكثر بديهية للعقل المنشغل، كذلك اللون الأحمر هو أول وأبرز الألوان التي تأتي للذهن، الخدعة كلها تقوم على استغلال انشغال العقل الواعي، والاعتماد على الحقائق الراسخة في العقل الباطن.

الكلمة في الكتاب السحري

هذه الخدعة متقنة، وتصلح للعرض بين جماهير كثيرة، ويمكنك إبهار الجميع بها، فقط استعد بالتالي بكل دقة:

– قبل الخدمة رتب التالي وحدك: اختر كتاباً ما، تتميز كلماته بخط كبير سهل القراءة، وافتحه على الصفحة رقم 108، ثم حدد الكلمة التاسعة واحفظها جيداً عن ظهر قلب.

– الآن اسأل شخصين للقيام بهذه الخدعة، أحدهم أعطه الكتاب مصدر الخدعة، والآخر آلة حاسبة.

– اطلب من الشخص الذي يحمل الآلة الحاسبة اختيار القيام بالتالي: رقم من ثلاثة أعداد مختلفين، والشرط ألا يتكرر عددان، مثلاً: 123.

– اطلب منه أن يعكس الرقم ليصير 321 ثم اطلب منهم طرح الرقم الأصغر من الأكبر فمثلاً: (321-123 = 198).

– اطلب عكس الرقم (ليصبح 891)

– اطلب جمع هذا مع الرقم الذي سبقه (198+ 891= 1089، وسوف تكون النتيجة دائماً 1089 بغض النظر عن الرقم الذي اختاره).

– الآن اسأل عن أول ثلاثة أعداد في الرقم على شاشة الحاسبة (ستكون الأرقام الثلاثة دائماً 108).

– اطلب من الشخص الذي يمسك الكتاب أن يفتح صفحة 108.

– الآن اسأل عن العدد الأخير في الرقم الذي اختاره، سيكون دائماً 9.

– اطلب منه أن يختار الكلمة التاسعة.

– الآن أخرج الورقة وأظهر بعض التركيز أو تظاهر بقراءة الأفكار وأخبره بالكلمة التي حفظتها، وهي التاسعة صفحة 108!