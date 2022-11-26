خسارة تونس أمام أستراليا 0 – 1 في مونديال قطر

أحيت أستراليا آمالها بالتأهل للدور الثاني من المونديال، بفوز اول على تونس 1 – 0 (الشوط الاول 1 – 0) في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم على استاد الجنوب، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده الى ثلاث نقاط، بعد سقوطه برباعية امام فرنسا في المرحلة الاولى، وقد يكون التعادل، على الاقل، امام الدانمارك الاربعاء المقبل كافيا لتأهله.

في حين ازداد وضع “نسور قرطاج” تعقيدا، وبات لزاما عليهم الفوز على فرنسا حاملة اللقب في 2018 في المرحلة الاخيرة الاربعاء المقبل.

وافتتح ميتشيل دوك لاعب مهاجم سيدني وندررز التسجيل لـ”الكنغارو” في الدقيقة 23، بكرة رأسية ارسلها من منتصف منطقة الجزاء الى الزاوية الارضية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس التونسي ايمن دحمان.

وتلتقي في المرحلة الثالثة الأخيرة للدور الاول الخامسة عصر الاربعاء المقبل 30 تشرين الثاني: أستراليا – الدانمارك، تونس – فرنسا.