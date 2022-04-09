خسارة جديدة لأتلتيكو مدريد تبعده عن منافسة لقب الليغا

تلقى أتليتيكو مدريد حامل اللقب في المنافسة خسارة جديدة بهدف مقابل لاشئ، أمام ريال مايوركا المتعثر، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة ثالث الترتيب الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ويتأخر بثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني. ويتصدر ريال مدريد الدوري وله 69 نقطة قبل أن يستضيف خيتافي في وقت لاحق اليوم.

وأراح دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو عدة لاعبين أساسيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر الفريق بمستواه وخسر أمام مايوركا القابع فوق منطقة الهبوط والذي كان خسر سبع مرات متتالية قبل هذه المواجهة.

وجاء هدف مايوركا في الدقيقة 71 عن طريق فيدات موريكي مهاجم كوسوفو عن طريق ركلة جزاء بعد خطأ رينيلدو ماندافا مدافع أتليتيكو ضد بابلو مافيو.

وظهر حامل اللقب بشكل متواضع وسدد كرة واحدة فقط على المرمى.

وبدأ مايوركا، الذي يصارع للهروب من الهبوط، المباراة بشكل دفاعي، لكن أتليتيكو عانى في صناعة الفرص في الشوط الأول، وتقدم صاحب الأرض إلى الهجوم بعد الاستراحة.

وجاءت أول فرصة في المباراة من أول هجمة لمايوركا في الشوط الثاني، حيث أطلق برايان أوليفان تسديدة قوية أنقذها يان أوبلاك حارس أتليتيكو.

وصنع مايوركا فرصة أخرى وحاول موريكي بضربة رأس بعد ركلة حرة، لكن الحارس أوبلاك كان حاضرا في المكان السليم.

وتعرض مافيو لخطأ داخل منطقة الجزاء، وسدد موريكي ركلة الجزاء بقوة في الزاوية العليا للحارس أوبلاك.

وقال أوبلاك لمحطة (موفيستار بلاس) التلفزيونية “نحتاج إلى التحسن بشكل أكبر ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل”.

وأضاف “نعم كنا نشعر بالإرهاق بعد مباراة الثلاثاء أمام مانشستر سيتي حيث لم نقدم مباراة جيدة. كانت نتيجة محبطة لكن لا أعذار”.

وتابع “يصارع المنافس من أجل البقاء، ودخل المباراة بغرض واضح. كان يجب أن نتوقع ذلك، وأن نظهر بمستوانا”.

وقبل سبع جولات على النهاية وخوض مباريات صعبة منها قمة العاصمة أمام ريال مدريد، واللعب أيضا أمام شبيلية وريال سوسيداد، سيحتاج أتليتيكو إلى إدراك اقتراب ريال بيتيس صاحب المركز الخامس منه حيث بات على بعد نقطة واحدة في صراع التأهل إلى دوري الأبطال.