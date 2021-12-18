خسارة جديدة لـ”البريمرليغ” والسبب كورونا

خسر الدوري الإنكليزي الممتاز (بريمرليغ) مباراة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا في فرقه، إذ تم تأجيل المواجهة بين أستون فيلا في ملعبه أمام بيرنلي، والتي كانت مقررة، السبت، قبل نحو ساعتين فقط من انطلاقها.

أعلن أستون فيلا أنه ليس لديه ما يكفي من لاعبين لتشكيل فريق بعد إصابة خمسة آخرين من لاعبيه بكوفيد-19، بحسب ما أوردت تقارير في وقت مبكر، السبت.

ووافقت رابطة البريمرليغ على طلب أستون فيلا بتأجيل المباراة “بناء على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والإصابات والمرض”.

تم بالفعل تأجيل خمس مباريات كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا في الفرق.

وقالت الرابطة إن المباريات الأربع المتبقية – وهي ليدز ضد أرسنال اليوم السبت ونيوكاسل ضد مانشستر سيتي وولفرهامبتون ضد تشيلسي وتوتنهام ضد ليفربول غدا الأحد – “من المقرر حاليا أن تقام كما هو مخطط لها”.