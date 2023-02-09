خسارة قاسية.. باريس سان جيرمان خارج كأس فرنسا لكرة القدم

استمرت البداية السيئة لباريس سان جيرمان هذا العام عندما خرج من دور الستة عشر لكأس فرنسا لكرة القدم على يد أولمبيك مرسيليا الليلة الماضية.

وبلغ مرسيليا، الذي هزم باريس سان جيرمان مرتين فقط منذ أن استحوذت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على فريق العاصمة في 2011، دور الثمانية بفضل ركلة جزاء من أليكسيس سانشيز وتسديدة هائلة من روسلان مالينوفسكي بعد هدف التعادل لسيرجيو راموس في الشوط الأول.

وخسر باريس سان جيرمان الآن ثلاث مرات بالفعل في 2023 وتأتي الهزيمة في الكأس قبل أقل من أسبوع من مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبدون كيليان مبابي المصاب، الذي سيغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ، عانى باريس سان جيرمان. ووفقا للقائد ماركينيوس سيحتاج اللاعبون الآن إلى “إغلاق أفواههم والعمل” للعودة للمسار الصحيح.

وأضاف ماركينيوس “ضغطوا بقوة ولم نتمكن من اختراق صفوفهم. هذا مؤلم لأنها كانت مباراة في الكأس ضد منافسنا اللدود”.

وأبدى الكرواتي إيجور تيودور مدرب مرسيليا سعادته بالفوز. وقال “لاعبون مذهلون، إنهم أبطال. إنه أمر رائع للنادي”.

وسجل مرسيليا هدفه الأول في الدقيقة 31 عندما نفذ سانشيز ركلة جزاء بنجاح بعد أن أسقط راموس جنكيز أوندر داخل المنطقة ليمنح أصحاب الأرض تقدما مستحقا بعد بداية رائعة.

لكن راموس عوض خطأه عندما حول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيمار بضربة رأس إلى الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد وقت قصير من ارتطام تسديدة المهاجم البرازيلي بالقائم من مسافة 18 مترا.

ثم بدأت جماهير فيلودروم في الاحتفال بجنون عندما تغلب مالينوفسكي، الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة من أتلانتا الشهر الماضي، على الحارس جيانلويجي دوناروما بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ذهبت مباشرة إلى الزاوية العليا للمرمى.

وألغى الحكم هدفا لراموس بداعي التسلل في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية مؤلمة لباريس سان جيرمان حيث دافع مرسيليا عن انتصاره.

وفي مباريات اخرى، أقصى أولمبيك ليون فريق ليل من البطولة بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وخسر أوكسير 3-2 على ملعبه أمام رودي المنافس في الدرجةالثانية والذي تقدم بعد تسجيله جميع محاولاته الثلاث على المرمى.

وستجرى قرعة دور النهائي اليوم الخميس.