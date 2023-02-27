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خسارة لبنان أمام نيوزيلندا في ختام تصفيات آسيا لبطولة العالم لكرة السلة

منذ 10 دقائق
كرة السلة

كرة السلة

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خسر منتخب لبنان لكرة السلة امام مضيفته نيوزيلندا بفارق 15 نقطة 91 – 106 (الاشواط 20 – 30، 50 – 58، 80 – 84، 91 – 106) في المباراة التي اجريت بينهما صباح اليوم في قاعة سيتي ارينا في ويلينغتون – نيوزيلندا، في النافذة السادسة الاخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية هي اندونيسيا واليابان والفيليبين هذا الصيف.

وكان لبنان تأهل في وقت سابق لبطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2002 و2006 و2010.

وعانى المنتخب خسارته الثالثة في التصفيات بعد اولى افتتاحا امام الاردن في عمان ثم امام الفيليبين في مانيلا يوم الجمعة الماضي.

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