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خسارة مفاجئة لبايرن ميونيخ أمام فياريال في دوري الأبطال

7 - أبريل - 2022
فريق بايرن ميونيخ

فريق بايرن ميونيخ

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تمكن فريق فياريال الإسباني من الفوز على ضيفه بايرن ميونخ بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتظار موقعة الحسم على ملعب الفريق البافاري.

فاز فياريال بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ، الفائز باللقب ست مرات، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل أرنو دانجوما هدف فياريال بعدما قابل كرة عرضية من دانييل باريخو وسجل من مدى قريب بعد ثماني دقائق من البداية.

وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته عندما يخوض مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

وكان فياريال الطرف الأفضل وربما كان يستطيع الفوز بفارق أكبر من الأهداف لولا الفرص المهدرة.

وبدلا من الانتظار والدفاع أمام بايرن، لعب الفريق الإسباني بلا خوف وضغط على العملاق الألماني من البداية.

وعانى فريق المدرب يوليان ناجلزمان في بناء الهجمة، وواجه صعوبات في الوصول إلى منطقة جزاء فياريال، بينما صنع الفريق الإسباني خطورة على مرمى الحارس مانويل نوير من الهجمات المرتدة.

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