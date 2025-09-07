الأثنين 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
خسوف كلي يرسم لوحة حمراء في السماء: قمر الدم يسطع فوق لبنان والعالم

منذ دقيقتان
شهدت سماء عدد من دول العالم بينها لبنان مساء اليوم ظاهرة فلكية تمثلت في خسوف كلي للقمر، في مشهد جذب أنظار عشاق الفلك والمراقبين في مختلف أنحاء العالم.

ورصد معهد الفلك الدولي الخسوف الكلي ببث مباشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا القمر الذي أطلق عليه لقلب قمر الدم واضحا للغاية.

وفي حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس ملائم وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

وتحدث ظاهرة قمر الدم التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر، كما ذكرت “سكاي نيوز عربية “في تقرير لها.

