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خطأ فادح.. "مدينة أوكرانية تصبح روسية" في تقرير إخباري أمريكي

26 - يناير - 2022
مبنى شبكة سي إن إن الإخبارية

مبنى شبكة سي إن إن الإخبارية

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نسب تقرير لشبكة “CNN”، مدينة في أوكرانيا لروسيا وذلك خلال مقابلة المذيعة، كريستيان أمانبور، مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، على الهواء مباشرة، الأمر الذي اعتبره الكثيرين خطأ جغرافي فادح.

وظهرت التسمية المغلوطة يوم الثلاثاء، حيث أجرت المذيعة كريستيان أمانبور مقابلة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بخصوص التوتر حول أوكرانيا.

وتم خلال التقرير عرض لقطات لمركبات مدرعة تسير في تضاريس شتوية، وتجري تدريبات عسكرية قالت إنها تابعة للجيش الروسي، حيث وضعت CNN اسم الموقع الجغرافي “خاركوف – روسيا”، بدلا من “خاركوف – أوكرانيا”.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية كثفت في الأشهر الأخيرة، تغطيتها لأنباء تتحدث عن استعدادات روسيا لـ “غزو” أوكرانيا.

ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب “أعمال عدوانية”، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد. وأوضح الكرملين أن مثل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع أكبر قدر ممكن من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

 

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