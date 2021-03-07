خطبة عن جمال ميلانيا ترامب تثير غضب النساء في أمريكا

حالة من الجدل والغضب بين عدد من النساء ، أثارتها خطبة قس أمريكي عن جمال ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وطالب القس ستيوارت ألين كلارك، من كنيسة مالدن الأولى المعمدانية العامة في ولاية ميسوري الأمريكية، خلال الخطبة، النساء بأن يتطلعن إلى الحفاظ على شخصياتهن، وإلى فقدان الوزن من أجل جذب انتباه أزواجهن”.

ورفع القس صورة للسيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، كمثال على “ما يجب أن تطمح إليه النساء” من حيث الجمال والأناقة.

وعرض القس صورة ميلانيا ترامب على الشاشة خلفه، وقال: “الآن لاحظوا، أنا لا أقول إن كل امرأة يمكن أن تكون زوجة الكأس الملحمية في كل العصور مثل ميلانيا ترامب.. أنا لا أقول ذلك على الإطلاق.. لا يمكن لمعظم النساء أن يكن زوجات هكذا، لكن كما تعلمون، ربما تكونن بمثابة جائزة.. لا أعرف، والرجل بحاجة إلى امرأة جميلة”.

وناشد كلارك السيدات المصليات أن يفهمن أن الرجل يحتاج إلى زوجة جميلة بجانبه قائلا: “سيداتي، إنها الطريقة التي خلقنا بها الله.. هذا ما نحن عليه.. الرجال سوف ينظرون إليكن”.

وأثارت الخطبة غضب الكثير من النساء في الولايات المتحدة، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وكتبت ريجان ويليامز، وهي عضوة في كنيسة القس كلارك، بعد أن وضعت مقطع فيديو لخطبة القس في “فيسبوك”: “في صباح اليوم الجميل، قضيت وقتي في الاستعداد للاستماع إلى خطبة القس، ولكنه قرر بلا مبالاة ممارسة الإساءة الرعوية تجاه النساء”.

وأضافت: “لقد فشل في استخدام آيات الكتاب المقدس لدعم هرائه.. إنه يعارض النساء، ويثير عداواتهن، ويمارس التمييز على أساس الجنس، كل ذلك بينما يتصرف وكأنه ورع أو رائع”.