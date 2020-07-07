خطة ذكية من ريال مدريد لخطف مبابي “مجاناً”

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يبدو ان التوقيع مع نجم فريق باريس سانجيرمان كيليان مبابي هو الهدف الأول لريال مدريد هذا الصيف ، وهو ما دفع النادي لإغراء اللاعب بمكافأة مالية ضخمة حال انضمامه للنادي الملكي ، حسب ما كشفته وسائل إعلام فرنسية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة ”فوت ميركاتو“ إلى أن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانا، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نظرا لتعنت إدارة النادي الفرنسي وعدم قبولها بأي مفاوضات بشأن رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيدفع مكافأة ضخمة لكليان مبابي بقيمة 100 مليون يورو، في حال إتمام الصفقة، وعدم تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية الفترة المقبلة.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أحد المعجبين بأداء مواطنه كيليان مبابي ويرغب بشدة في التعاقد معه.

وخاض كليان مبابي البالغ من العمر 21 عاما 33 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالها 30 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة حامل اللقب، وذلك قبل أربع جولات فقط من نهاية الدوري.