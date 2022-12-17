السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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خطة فرنسا للتعامل مع ميسي في نهائي كأس العالم

منذ 43 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يترقب عشاق كرة القدم نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين لمعرفة بطل العالم الجديد، وألمح مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان، إلى أن فرنسا لديها خطة للتعامل مع اللاعب الأبرز في منتخب ‏الأرجنتين، ليونيل ميسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، المقامة غدا ‏الأحد، في قطر.‏

وقال ديشان في تصريحات صحفية: “سبق وأن واجهنا ميسي بالفعل، هل تتذكرون في كأس العالم 2018؟ سوف نفكر في ذلك، وحتما هناك احتياطات يجب اتخاذها للحد من نفوذه”، وفقا لموقع “جول”.

وأردف: “قبل 4 سنوات، توقعنا من ميسي أن يكون على الجانب الأيمن أكثر، ولكن كان يلعب في قلب الهجوم، أما الآن فهو صانع ألعاب لديه المزيد من الحرية، لذلك سيكون من الصعب تحييده، ما لم يكن مريضا، لا نعرف، لا أتمنى له ذلك بالطبع”.

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي تفوق على ليونيل ميسي ومنتخب بلاده الأرجنتين قبل 4 سنوات، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، عندما كانا في طريقهما للفوز بالجائزة النهائية، إذ تغلبوا على خصمهم من أمريكا الجنوبية 4-3 في مباراة دور الـ16.

يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي “قطر 2022”.

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