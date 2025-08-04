خطة فنية قوية.. ومشروع سينمائي جديد لأحمد السقا

يبدو أن عام 2025 سيكون علامة فارقة في مسيرة الفنان أحمد السقا السينمائية، حيث استعاد نشاطه السينمائي بقوة، بعد عرض فيلمه الأخير “أحمد وأحمد”، وبدأ بالفعل التحضير لمشروعيْن سينمائييْن جديديْن في وقت واحد؛ هما فيلم “هيروشيما” وفيلم “الديب”، في إطار خطة فنية تهدف إلى تواجد سينمائي قوي، وتقديم أدوار متنوعة تمزج بين الأكشن والدراما النفسية.

بعد النجاح الجماهيري والنقدي لفيلم “أحمد وأحمد”، الذي قدم فيه أحمد السقا شخصية تجمع بين الأكشن والكوميديا، بدأ الفنان المصري في تحضيرات فيلم “هيروشيما” الذي يعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يسلّط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة “الفضيحة الرقمية”، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

يشارك في بطولة فيلم “هيروشيما” عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد السقا، منهم: دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

أحمد السقا يعمل بالتوازي على التحضير لفيلم ثانٍ بعنوان “الديب”، كان قد تعاقد على بطولته العام الماضي، وانشغل بعدها بمسلسل “العتاولة”، حتى استكمل تحضيراته حالياً، وفق خطة السقا للتواجد السينمائي المكثف خلال الفترة الأخيرة، الفيلم يأتي من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي لا يخلو من الأكشن.