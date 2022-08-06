خلاف بين زياد برجي وإليسا: شفت الوجه الحقيقي تبعو!

هاجمت النجمة اللبنانية إليسا مواطنيها الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، من دون تسميتهما.

وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عل الخاص او whats up تا تضل صورتو حلوة!”.

وأضافت: “بس انا شفت الوجه الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين واكيد أكيد أكيد هيدا اخر تعاون معن هني التنين، بس الغنية ملكي فا أكيد انا رح نزلها ولأني وعدت الناس فيها كمان”.

وكان ماضي أعرب عن استيائه من عدم ذكر اسمه ككاتب أغنيتها الجديدة على لسان إليسا، وطلبها من برجي القيام بذلك خلال لقطة من لقاء مصوّر، علماً أنها عادت لتذكر اسم ماضي في المقابلة عينها في وقت لاحق.

وقال معلقاً على الواقعة: “كل واحد بيعمل بأصلو كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها رح إترك الرد لضمير الناس”.