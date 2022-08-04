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خلاف بين فنانة وراقصة يؤدي الى طلاق احداهما

منذ 20 دقيقة
مراسلة تلفزيونية- تعبيرية

مراسلة تلفزيونية- تعبيرية

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تتعامل الفنانة والمخرجة الأردنية “فيدرا” بشكل مزاجي إلى حد كبير، مرة تفضل الظهور، ومرات تفضل الانسحاب.

من هي الفنانة فيدرا؟
اسمها الحقيقي فيدرا أحمد علي، من مواليد 4 أغسطس 1970، بدولة الكويت.

توفي والدها نتيجة حادث سير وهي في مرحلة الطفولة، درست في بريطانيا ونيويورك في الولايات المتحدة تصميم الأزياء والإخراج، كما عملت مع شركة شانيل المختصة بعالم الأزياء كمصممة وموديل.

وعندما تفتح وعيها أقنعت والدتها بالاستقرار في العاصمة المصرية القاهرة، وعملت ممثلة ولمع اسمها في الوسط الفني، بعدما شاركت في كليب غنائي مع النجم مصطفى قمر.

وشاركت فيدرا في عدد كبير من الأعمال الفنية في السينما منها “أرض الخوف” أمام أحمد زكي، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها “مكتوب عليا، هجمة مرتدة، حارة اليهود، وسيرة حب”.

وتزوجت فيدرا مرتين الأولى بسامح الباجوري، والثانية بالمخرج هادي الباجوري.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت الراقصة دينا هجوما عنيفا على الفنانة فيدرا، ووصفتها بالشريرة، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت دينا خلال المقابلة أنها تزوجت بسامح الباجوري بعد انفصاله عن فيدرا، لكنها لم تتركها في حالها، وراحت تدفع حماتها لعمل المشاكل معها الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق.

وقالت دينا عن فيدرا: “لا أطيق سماع اسمها أو رؤية صورتها، ست شريرة وليست لطيفة”.

وأضافت دينا قائلة: “مفيش حاجة بينا أساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وأنا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بـ10 سنين، وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا”.

وكان المخرج الراحل سامح الباجوري قد تزوج بالفنانة دينا وأنجب منها ابنهما “علي”، وتُوفي بعد صراع مع مرض السرطان.

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