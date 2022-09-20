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خلاف داخل يوفنتوس حول مصير أليغري

منذ 37 دقيقة
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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أدّى مصير الإيطالي “ماسيميليانو أليغري”، المدير الفني ليوفنتوس، الى نزاع داخل إدارة السيدة العجوز خلال الأيام الماضية.

ويعاني الفريق بشدة من تراجع النتائج، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بالإضافة إلى خسارة أول مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس اجتمعت، الجمعة الماضي، لحسم مصير أليغري، بوجود الرئيس أندريا أنييلي والمدير الرياصي فيديريكو تشيروبيني والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني ونائب الرئيس بافل نيدفيد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نيدفيد اقترح في الاجتماع إقالة أليغري، لكن أنييلي رفض.

وكشفت أن أنييلي تحدث مع أليغري، عبر الهاتف واطمئن بأن الفريق سيبقى موحدًا دون وجود أي انقسامات في غرفة الملابس، وسيواصل العمل على المضي قدمًا صوب النتائج الإيجابية.

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