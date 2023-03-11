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خلاف شيرين وحسام حبيب الى الواجهة من جديد

منذ 34 دقيقة
حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب وشيرين

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من جديد وبعد غياب بسيط تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الى الواجهة لتتصدر الاخبار بخلافها مع زوجها حسام حبيب، وذلك بعد تداول أخبار تفيد بانفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب مجدداً، بعد عودتهما لبعضهما البعض قبل أشهر.

لكن المطربة المصرية قررت ألا تصمت، وردت سريعا على هذه الأنباء، بعد أن أصدرت بيانا من خلال محاميها حسام لطفي، أكدت من خلاله عدم صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى كونها في الوقت الحالي متفرغة من أجل إعداد أغان جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت الشركة المنتجة من أجل تسلمه.

شيرين طالبت جمهورها بألا يلتفت لمن يستغلون انشغالها بأعمالها الفنية، ويتدخلون في حياتها الشخصية من أجل المشاهدات والمتابعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة من وصفتهم بأدعياء الشهرة، الذين يسعون إلى نشر الأخبار الكاذبة لإثارة القلق لدى جمهور المطربة المصرية، خاصة أنها تحرص على جمهورها وتسعى من أجل إسعاده بأغانيها.

واستغلت شيرين عبد الوهاب هذه الأزمة، من أجل توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يحل بعد أيام قليلة.

ويبدو أن شيرين تسعى للعودة الفنية، بعيدا عن أخبار حياتها الخاصة التي ظل يتداولها الجميع خلال السنوات الأخيرة، بعد انفصالها عن حسام حبيب وعودتها إليه مرة أخرى، الأمر الذي تخللته أزمة تعاطي المخدرات واحتجازها في المستشفى من أجل العلاج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الساعات الماضية بتساؤلات حول علاقة الثنائي شيرين وحسام بعدما تم تداوله من أن الأخير قام بحذف صورها من “إنستغرام” وأنها ألغت متابعته على نفس التطبيق.

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