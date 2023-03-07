خلال أسبوع باريس للموضة.. شانيل تطل بمجموعة أزياء مختلفة

اتخذت دار شانيل الفرنسية من ممشى تحت الأضواء الخافتة فرصة لاستعراض مجموعة مصممة الأزياء فيرجيني فيارد للخريف والشتاء والتي حملت إشارات عديدة لزهرة الكاميليا الرمز المميز لعلامة شانيل.

ووضعت منحوتات لزهور كاميليا بيضاء شاهقة في مواجهة الجمهور بداخل قاعة العرض شديدة الاتساع جنوبي برج إيفل في باريس.

وظهرت زهور الكاميليا كثيرا خلال العرض كما غلبت على طبعات المعاطف والفساتين وكذلك وضعت كزخارف ثلاثية الأبعاد بيضاء ناصعة على الأطقم السوداء بالكامل وكقطعة من الزهور السوداء تزين ياقة سترة سوداء أنيقة.

وجاءت معظم الأزياء باللونين الأبيض والأسود وارتدت العارضات أحذية سوداء لامعة مع سراويل ضيقة بيضاء منقوشة في الغالب.

وفي ختام العرض، توهجت منحوتات الكاميليا الضخمة فجأة باللون الأحمر وتحولت ببطء بين الأحمر والوردي الفاقع مع تحرك العارضات داخل القاعة.

وأقيم العرض في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس الذي جذب حشودا من المشاهير إلى العاصمة الفرنسية بمشاركة علامات تجارية بارزة في عالم الأزياء مثل إيرميس وفالنتينو وديور ولوي فيتون وسان لوران وبالنسياجا.