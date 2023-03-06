خلال أيام.. جوني ديب يجني أكثر من 5 ملايين دولار

حقق النجم الأمريكي جوني ديب، ثروة تقدر بأكثر من 5.4 مليون دولار من لوحاته المرسومة في أيام قليلة فقط.

وكان عرَض نجم هوليوود، 59 عامًا، سلسلة من لوحاته ذات الإصدار المحدود والتي تجسد النجم بوب مارلي والكاتب الأمريكي هانتر طومسون والممثل الأسترالي هيث ليدجر والممثل الأمريكي ريفر فينيكس، للبيع من خلال معرض كاسل في لندن يوم الاثنين الماضي.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “اللوحات الجريئة ذات الألوان الزاهية والتي تكلف الواحدة منها نحو 5412 دولارًا قد بيعت في غضون 5 أيام”.

وقال أحد المصادر: “تم بيع جميع اللوحات حتى يوم الجمعة تقريبًا ولم يتبق سوى عدد قليل من لوحات ريفر فوينكس، أتوقع أنها قد تباع أيضًا الآن”.

ويعد هذا المعرض هو الثاني لديب في المملكة المتحدة في إطار مجموعة “أصدقاء وأبطال”، حيث طرح في المعرض الأول مجموعة من اللوحات لنجوم عالميين، مثل: الملحن الأمريكي بوب ديلان، والمغني كيث ريتشاردز، والممثلة إليزابيث تايلور، والممثل آل باتشينو، وبيعت هذه اللوحات أيضًا في يوليو الماضي بملايين الدولارات.

من جانبه، قال ديب لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه ممتن بشدة لاهتمام الأشخاص بالعمل الذي يقوم به خارج وظيفته اليومية.

وأضاف أنه كان يقضي المزيد من الوقت في أوروبا والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه يحب لندن على وجه الخصوص؛ لأنها بيئة إبداعية بالنسبة له.

وتابع ديب: “لسنوات عديدة، كنت التزم بشدة بالوظيفة اليومية في مجال صناعة الأفلام، بالرغم من أنني كنت بحاجة دائمًا إلى الهروب إلى قطعة ورق فارغة، سواء للكتابة أو الرسم”. وأضاف: “بالنسبة للأشخاص الذين يرون هذه الأشياء للمرة الأولى، فإن التفاعل كان بشكل إيجابي للغاية وكان كل ما صنعته مؤثرًا للغاية”.

يأتي هذا المبلغ الذي باع به ديب لوحاته بعد قضيته الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد العام الماضي، بعد أن رفع دعوى قضائية بسبب مقال تشهيري كتبته عن تعرضها للعنف المنزلي ومنحت المحكمة ديب تعويضًا قدره 12 مليون جنيه إسترليني، بينما فازت هيرد لاحقًا بدعوى مضادة وحصلت على تعويض قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني.