"خليجي 25" يُثير غضب إيران.. والعراقيّون يردّون بهاشتاغ "الخليج العربي"

ردًا على التصريحات الإيرانية التي استنكرت تسمية بطولة خليجي 25 في البصرة باسم “بطولة الخليج العربي”، رد عراقيون على طريقتهم، من خلال آلاف التغريدات خلال الساعات الأخيرة بوسم #الخليج_العربي.

“استفزاز إيراني“

فقد انتشر الهاشتاغ كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على ما وصفوه بـ”الاستفزاز الإيراني”، مؤكدين من خلال تغريداتهم أن “الخليج عربي وليس فارسياً” مثلما يدعي المسؤولون الإيرانيون.

كان نواب بالبرلمان الإيراني قد نددوا بتصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، استخدما فيها مصطلح “الخليج العربي”.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، استدعاء السفير العراقي في طهران وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب رفع العراق اسم الخليج العربي.

في حين نقل عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه سيقدم احتجاجًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب استخدام تسمية “كأس الخليج العربي” لبطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

فرح وحماس

هذا وبدأت البطولة يوم الجمعة الماضي، بحفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

كما سادت شوارع البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية، وامتلأت بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة وتتبارى فيها 8 دول من المنطقة.